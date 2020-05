Un total de 276 obres opten als Premis Literaris Homilies d’Organyà

Els Premis Literaris Homilies d’Organyà han tancat el termini d’admissió d’originals amb un total de 276 treballs, un més que l’any passat. En quatre dels sis guardons convocats s’ha assolit un nou rècord de participació. L’augment més notable ha estat en el premi Pirineu de narració literària, el de major dotació econòmica —2.000 euros per la guanyador i 1.000 per al finalista—, convocat per l’Ajuntament d’Organyà, al qual s’han presentat 67 obres, un 55% més que en l’edició anterior.

El premi amb una més gran participació absoluta ha estat el Josep Grau i Colell de poesia, dotat amb 600 euros per l’Ajuntament d’Organyà, al quan hi concorren 75 obres, una xifra també superior als 56 de l’any passat. Pel que fa al premi Alt Urgell de relats breus de joves autors, dotat amb 600 euros pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, s’hi ha presentat 40 originals, per 32 de l’any 2019. Quant al premi Germans Espar i Tressens de relats viscuts per a autors/es de més de 65 anys, convocat també pel Consell Comarcal i dotat igualment amb 600 euros, enguany hi prenen part 23 treballs, davant els 18 de l’any passat.

Al premi Lletres de Dones de relats curts, dotat amb 600 euros pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, hi concorren 51 originals, una xifra lleugerament inferior als 56 assolits l’any 2018 com a participació màxima. Finalment, al premi Narieda de redacció infantil d’alumnes de les escoles de la zona escolar rural (ZER) del mateix nom, convocat pels ajuntaments d’Organyà, Coll de Nargó i Peramola, s’han presentat 20 treballs. En aquest cas, el tancament dels centres educatius per la crisi de la Covid-19 ha afectat negativament la participació, ja que l’any passat hi havien concorregut 70 obres.

Els veredictes dels diversos jurats dels premis Homilies d’Organyà es faran públics durant l’acte de lliurament dels premis, previst per al dia 5 de setembre vinent.