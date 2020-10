El PS demana diàleg i la recerca de solucions per a bars i cafeteries

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha assenyalat aquest matí que “guia les seves decisions i actuacions en el marc d’una absoluta responsabilitat institucional i lleialtat envers el Govern, però alhora amb els braços oberts per traslladar el batec i les inquietuds dels ciutadans”. És en aquest sentit que han volgut expressar la seva solidaritat amb la situació que viu el sector de bars i cafeteries i amb les conseqüències que es deriven per a moltes famílies.

Des del PS lamenten que no hi hagi hagut, fins al moment, mecanismes i espais de diàleg entre l’administració i el sector, i es mostren convençuts que el diàleg sempre permet arribar a les millors solucions i si més com a mínim a una millor planificació per als empresaris per a la presa de les seves decisions. “Un exemple és el moment en que es va decidir el tancament d’un dia per l’endemà i just a les portes d’un pont sense cap mena d’antelació ni anticipació i quan probablement ja s’havien realitzat compres i altres aprovisionaments”, expliquen des del partit.

En aquest sentit defensen que el decret d’ajudes que es va publicar la setmana passada és insuficient i emplacen el Govern i el sector “a establir un diàleg al voltant del suport que necessita el sector i perquè les decisions es prenguin amb planificació, sense improvisacions de forma que permeti la presa de decisions des del punt de vista empresarial”, diu la formació en un comunicat.

Així mateix, i de forma coordinada amb els comuns, entenen que existeixen altres accions que l’Estat pot estudiar per donar suport a l’activitat del sector tant en el present més immediat com de cara al futur.

Finalment, els socialdemòcrates reiteren “la nostra mà estesa i disposició per tractar amb el Govern totes aquelles dades, informacions i presa de decisions que puguin contribuir a la millor gestió de la Covid i a la minimització dels seus impactes”.

El PS demana explicacions a Govern per les targetes de Toti Garcia

El proppassat 14 d’octubre els consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata van poder llegir en els mitjans de comunicació que el senyor Antoni (Toti) Garcia, administrador de la societat A2 Security i A2 Security Assessors que el Govern va contractar per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera disposava d’una tarja de presentació oficial de Govern.

Aquesta targeta, explica el conseller general socialdemòcrata, Quim Miró, “sembla del tot oficial per les seves característiques (escut, nom del Govern, telèfons i adreces), i menciona al senyor Garcia com assessor del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, en dues llengües, català i anglès”.

Des de la formació socialdemòcrata recorden que “no fa gaire temps en una sessió de control al Govern”, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, “ens va explicar que el seu ministeri va signar un contracte de proveïdor extern amb la societat unipersonal del Sr. Garcia per tal d’aportar, entre altres, inversions estrangeres. També se’ns va explicar que l’administrador de la societat A2 Security i A2 Security Assessors no disposava ni de despatx ni cap altre dependència física al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa”, assenyalen.