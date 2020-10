La Policia Nacional espanyola localitza una plantació de marihuana al centre de la Seu d’Urgell

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut, el passat 21 d’octubre a la Seu d’Urgell, una persona responsable d’una plantació de marihuana a la terrassa d’un àtic cèntric.

La investigació realitzada ha permès descobrir que darrera la plantació es trobava una persona que també es dedicava a la venda i distribució de la droga obtinguda. Per això se l’ha detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, segons informa el Cos Nacional de Policia en un comunicat.

Arrel de les dades obtingudes en les perquisicions realitzades, s’ha pogut determinar que la persona detinguda presumptament se estava dedicant al cultiu i distribució de la marihuana en la seva zona d’influència. Per això comptava amb dos domicilis a la Seu d’Urgell, un utilitzat com habitatge habitual, i l’altre, que disposa d’una àmplia i assolellada terrassa on tenia la plantació. En els registres domiciliaris practicats es va comissar més d’un quilo de marihuana, així com balances de precisió i eines per al cultiu, elaboració i envasat de la substància estupefaent.

Plantació a la vista

La plantació estava ubicada en una terrassa d’un àtic del centre, per la qual cosa era clarament visible des de l’exterior donat l’estat de desenvolupament de les plantes, segons detalla el comunicat del Cos Nacional de Policia.

El detingut va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell