Espanya avança la reobertura de fronteres al 21 de juny

Així ho ha dit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la conferència que manté setmanalment amb els presidents autonòmics. Portugal, però, no està inclòs en la nova reobertura a petició del govern d’aquest país i en aquest punt fronterer les restriccions es mantindran fins a l’1 de juliol.

L’aixecament de restriccions a les fronteres es farà, per tant, un cop finalitzi la darrera pròrroga de l’estat d’alarma, de manera que tant els ciutadans dels territoris emmarcats en l’espai Schengen, com els ciutadans d’Andorra, podran circular amb llibertat per Espanya. Sánchez ha justificat el canvi de data per la bona evolució de la pandèmia. També s’aixecarà la quarantena de 14 dies per a totes les persones que arribin de fora. L’1 de juliol també s’aixecaran les restriccions frontereres amb la resta de països tercers.

Catalunya ha demanat que, a partir del dilluns 15, tot el territori passi a fase 3, fet que permetria desplaçar-se a Lleida, Barcelona i l’àrea metropolitana. La decisió dependrà del ministeri espanyol de Sanitat.