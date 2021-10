El pressupost del 2022 tornarà a ser de contenció i amb més dèficit

El pressupost del 2022 seguirà sent de contenció i encara amb dèficits. Malgrat tot, seran inferiors als d’aquest any. Així ho ha avançat el ministre de Finances, que preveu una davallada important d’ingressos quant a imposició directa. No es preveuen grans inversions, però sí un augment de la partida destinada al ministeri de Salut per si la pandèmia torna a anar a l’alça.