El Pràcticum Odisseu a l’Alt Urgell i la Cerdanya rep més d’un centenar de candidatures d’universitaris

La cinquena edició del Pràcticum Odisseu 2020 ha superat les xifres de participació de les edicions anteriors. Enguany hi ha 130 ofertes presentades per empreses i entitats de tot el territori rural Leader de Catalunya, 123 de les quals han rebut candidatures d’estudiants, quedant-ne únicament 5 de desertes i descartant-se’n 2 que van ser retirades a l’últim moment. A les ofertes hi opten 346 alumnes d’universitats catalanes que han presentat un total de 781 candidatures. Cada estudiant podia inscriure’s a un màxim de 5 ofertes.

Pel que fa a l’Alt Urgell i la Cerdanya, hi ha 17 ofertes presentades, 7 de les quals d’empreses privades, 7 d’entitats públiques i 3 del sector publicoprivat. Per aquestes feines, s’han rebut 104 inscripcions, que representen el 13,32 per cent de les candidatures presentades al conjunt del Pràcticum 2020 a Catalunya.

El centenar de candidatures és la xifra més alta de totes les edicions del Pràcticum Odisseu, “fet que consolida el programa al territori i mostra el compromís del teixit empresarial i de les administracions locals amb el talent jove”, segons s’ha indicat des del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya. De les 17 ofertes d’ambdues comarques, 10 tenen possibilitat d’incorporació laboral.

Novetats

L’oferta de pràctiques inclou enguany novetats. La Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, faran possible la implantació de 82 ajuts de 900 euros per a les empreses i entitats, deu més respecte a l’any anterior. La segona novetat és que l’estudiant rebrà una remuneració de com a mínim 6 euros per hora. Aquest import permetrà passar de 1.500 euros a 1.800 euros en la contraprestació econòmica.

Les empreses i ens del territori poden fer la selecció dels estudiants per a les pràctiques Odisseu de l’estiu fins al 27 de maig. A més de les direccions generals esmentades, les universitats catalanes i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, fan possible aquesta nova edició dels Ajuts al Pràcticum.

La iniciativa forma part del projecte de cooperació Leader Odisseu. Les entitats promotores són la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir d’una iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, els 11 grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut. A l’Alt Urgell i la Cerdanya, el grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.