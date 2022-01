El Pas de la Casa acollirà la creació d’una gran escultura de neu feta per escultors andorrans

El Pas de la Casa acollirà durant tres dies la creació d’una gran escultura de neu a la plaça de l’Església. El clàssic concurs d’escultures de neu, que l’any passat ja es va haver de suspendre per la COVID-19, enguany no s’ha suspès, però s’ha hagut d’adaptar per la impossibilitat de congregar els artistes de procedència internacional.

El concurs d’escultures de neu es va iniciar el 1997, i tot i que alguns anys no s’ha celebrat, ha estat una trobada de referència anual al Pas de la Casa, i que d’haver-se celebrat en format concurs, enguany hagués arribat a la seva divuitena edició.

El conseller de Cultura, David Cruz, ha explicat “aquesta activitat és un atractiu pels visitats al Pas de la Casa” per això, “l’objectiu del Comú és reprendre el concurs tan aviat com la situació sanitària ho permeti i mentrestant l’adaptem com a exhibició amb artistes del país”.

El Comú d’Encamp ha adaptat l’esdeveniment de manera que es realitzarà una demostració durant tres dies al bell mig de la plaça de l’Església, que conclourà amb la creació d’una gran figura de neu, esculpida per part de tres escultors andorrans del diumenge al migdia.

Els treballs per modelar el gran bloc de neu començaran divendres 28 de gener al matí, i s’allargaran durant tot el cap de setmana, de manera que diumenge a migdia es pugui veure finalitzada l’escultura monumental i durant tot el cap de setmana es pugui gaudir dels artistes modelant l’escultura, sempre que la climatologia ho permeti.

L’obra escollida: una sorpresa per al visitant i un repte pels artistes

Itziar Bádenas, Arnau Pérez-Orobitg i Emma Regada seran els escultors andorrans encarregats de dur a terme l’obra de caràcter efímer. Tots tres tenen experiència prèvia, ja que anteriorment han participat en el concurs d’escultures de neu, i han obtingut algun dels premis en les darreres edicions. Els tres artistes s’han marcat com un repte important l’execució d’aquesta obra, per la seva dificultat tècnica davant del material i la climatologia.

L’obra que s’esculpirà serà un dels secrets que s’anirà desvetllant durant tot el cap de setmana, el que sí que ha explicat el conseller de Cultura és que “el tema que s’ha escollit està relacionat amb el mar, i tindrà un grau elevat de dificultat pel nivell de detall que s’haurà de reproduir en l’escultura”.