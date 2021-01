Davant la pregunta si és més saludable el pa de motlle o el tradicional, la resposta és que sempre ho és el segon, la qual cosa no vol dir que no s’hagi de consumir el primer, sinó simplement que ha de fer-se en menor quantitat.

Els grans avantatges del pa de motlle són: que es conserva fresc durant més temps, que es mastega fàcilment (fent-ho més apte per als nens petits i persones grans), que és còmode a l’hora de consumir-lo i que compta amb una gran varietat, tant d’especialitats (llavors, cereals, integrals, blancs, de massa mare, sègol, de llet…) com de formes (rodó, rectangular, en rodanxes, sencer, per a frankfurts, per a hamburgueses, en mitges llunes…).

Cal tenir en compte a més, que el valor nutricional respecte al pa tradicional és molt similar (conté hidrats de carboni, vitamines, en la seva majoria les B així com minerals i fibra). No obstant això, la seva gran diferència radica en la quantitat de greix. I és que en uns 100 g de pa, hi ha unes 20 calories més en el de motlle, per la qual cosa s’aconsella prendre’l amb cautela, ja que engreixa més. Però per què és així? Bàsicament per tres raons:

Conté més sucre que el pa normal, la qual cosa li dóna un sabor més dolç. Aquest ingredient és necessari per a donar més volum a la massa i per a millorar la seva fermentació.

Conté també major quantitat de sal. Aquesta s’afegeix per a allargar la seva durabilitat, per conservar-lo, tal i com es fa amb molts d’altres aliments.

No ens omple tant l’estómac, per la qual cosa també s’acaba menjant més. I és un tipus de pa que no sol menjar-se sol, sinó que sempre s’acompanya d’altres productes que al mateix temps per sí sols també són d’alt valor calòric, com la crema de cacau, la mantega, la sobrassada o els patés.

Cal tenir en compte a més, que sol contenir traces d’ou o altres additius que poden causar intolerància a determinades persones, per la qual cosa sempre cal fixar-se molt bé en la informació que proporciona l’etiquetatge.

Malgrat tot això, tal com afirma el Ministeri de Sanitat i Consum d’Espanya, no és un pa dolent que hagi de descartar-se, sinó simplement, és un pa que cal incloure’l amb més moderació en la nostra dieta habitual.

Per Eva Remolina