El nou estadi a la Borda Mateu torna a agafar força

Els terrenys de la Borda Mateu (ATV)

El futur estadi del Futbol Club Andorra, ara sí, avança pel bon camí. Segons ha pogut saber Ràdio i Televisió d’Andorra, l’entitat ha presentat aquesta mateixa setmana el projecte de la futura instal·lació als propietaris de Borda Mateu. La voluntat de totes les parts implicades és tancar un acord aquest mes de novembre.

La situació al voltant de l’FC Andorra ha fet un gir radical l’últim mes. Després de la piulada de Gerard Piqué del 7 d’octubre passat, que amenaçava amb la sortida del país, l’escenari actual és completament diferent. La trobada que va mantenir el Govern amb els responsables del club pocs dies després va servir per a asserenar els ànims i reconduir les converses entre les parts implicades.

La clau per a arribar a una entesa passava perquè l’entitat presentés un projecte ferm per a construir el seu estadi i, això, s’ha fet aquesta setmana. Els responsables de l’entitat han presentat el dibuix de la futura instal·lació en la darrera trobada amb els propietaris dels terrenys de Borda Mateu on s’ha d’ubicar. Serà un estadi petit, però adaptat a les exigències de LaLiga, amb qui també s’estan mantenint converses des de l’entitat tricolor. Les properes passes seran tancar la participació del Govern en el projecte, que hauria d’incloure el recinte multifuncional, i del Comú d’Andorra la Vella.

Les converses es porten amb discreció, però, ara sí que tot apunta que avancen en la bona direcció i tenen un calendari. La voluntat del club és tancar un acord definitiu durant aquest mes de novembre.