El Màster en Dret oferirà la possibilitat d’obtenir el títol amb mencions especialitzades en advocacia

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la modificació del Decret del títol estatal de Màster en Dret. Aquest títol es modifica, d’una banda, per actualitzar les competències dels titulats i, d’altra banda, s’han creat mencions per despertar vocacions per a l’exercici de professions de l’àmbit judicial atesa la manca de professionals que fan falta al país.

El títol de màster en dret es va crear l’any 2015 i la Universitat d’Andorra l’ha estat impartint des de la publicació del seu pla d’estudis l’any 2018. Aquesta titulació ha de formar professionals per a l’exercici de la professió jurídica, tant en l’àmbit públic, com en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

Una de les principals novetats és que s’ofereix la possibilitat d’especialitzar-se mitjançant les mencions. D’aquesta manera, els estudiants del màster en dret el poden cursar sense cap menció o bé en alguna de les tres mencions següents: la menció en advocacia, la menció en l’àmbit judicial o bé la menció en advocacia i menció en l’àmbit judicial.

Aquestes mencions es desenvolupen mitjançant competències específiques per a cadascun dels dos àmbits citats i que donen als estudiants coneixements molt més específics en matèria d’advocacia i/o judicial.