El Limoges i el Barça de bàsquet finalitzen la seva estada de pretemporada a Encamp

El Limoges SCP finalitza avui la seva estada de pretemporada al Pas de la Casa després de dos amistosos al Principat d’Andorra, diumenge amb el Morabanc, i avui amb el Barça de bàsquet que també finalitza avui l’estada de preparació de la pretemporada, després d’una setmana a Encamp.

Avui a la tarda, la cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, han rebut a l’equip francès, al Comú d’Encamp, abans del partit amistós que ha tingut lloc al Complex Esportiu d’Encamp, amb les entrades exhaurides i la recaptació destinada al banc d’aliments de Càritas.

La cònsol major ha donat la benvinguda al president de l’entitat, Yves Martínez, a l’entrenador, Mario Cancellieri, als jugadors i l’staff tècnic a la plaça dels Arínsols, on s’ha fet entrega d’una samarreta i una pilota signada per tot l’equip com agraïment.

L’entrenador, Mario Cancellieri ha definit l’estada com a “perfecta” i ha afegit que “hem estat tan còmodes en tot moment que a vegades costava fins i tot pensar que era una pretemporada! Les instal·lacions són molt bones per poder treballar”. El president del club, Yves Martinez ha agraït al Comú d’Encamp per l’amable acollida.

Per la seva part el conseller, Xavier Fernàndez, ha explicat que “diversos equips de bàsquet de primer nivell han triat Encamp per a venir-se a preparar”. En el cas del Limoges ha remarcat que “l’arribada d’un club francès amb tradició i història com aquest, ens pot servir per obrir portes a França i que de cara a l’any que ve puguem tenir més equips francesos fent diferents estades tant aquí com al Pas de la Casa”

El partit ha estat retransmès en directe per Esport 3 i Barça TV en obert i per a tot el món i ha comptat amb visitants francesos entre el públic assistent.