El Comú d’Encamp impulsa l’obertura de dos ginys al Pas de la Casa per oferir un nou atractiu turístic

El Comú d’Encamp impulsa l’obertura de dos ginys al Pas de la Casa durant la temporada d’estiu després de l’acord amb SAETDE-GrandValira per tal de diversificar l’oferta turística al Pas de la Casa durant l’estiu. Fruit d’una petició sorgida en el marc del Consell Econòmic i Social, el Comú d’Encamp ha aprovat un conveni amb SAETDE, per un import de 25.000 euros per tal de posar en funcionament aquesta iniciativa a partir del 3 de juliol de 10 a 14 h.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha assegurat que “creiem que és una bona proposta per incentivar i diversificar el turisme al Pas de la Casa“.

Els dos ginys permetran als visitants pujar des del poble, concretament de la zona de les guixetes de les pistes d’esquí al sector del Pas de la Casa fins al jardí de neu, amb el telecabina dels Pioners, on hi haurà obert el servei de bar i cafeteria i es podrà enllaçar amb el telecadira del Coll dels isards que permetrà arribar fins a pràcticament l’estany de les Abelletes, un dels entorns més atractius de la zona. El descens serà a peu fins al primer telecabina o fins a tornar al punt de sortida al poble, tot realitzant un passeig de poca dificultat i per a tots els públics, o bé fins al telecabina dels Pioners, just a la meitat del recorregut, ja que aquest giny, sí que permet el descens. El preu per viatge serà de 5 euros i 3 euros per als infants.

Millora de les condicions amb les entitats bancàries per reduir la despesa financera comunal

El Comú d’Encamp ha aprovat les noves condicions per a la contractació de les pòlisses de crèdit reduint a un Euribor+1,60%, després de les negociacions amb l’Andorra Banking per part dels representants de la reunió de cònsols, de manera que aquesta negociació beneficiarà a tots els comuns.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha explicat que pel Comú d’Encamp, en el cas que s’executessin les pòlisses al 100% es podria arribar a un estalvi de 70.000 euros anuals “per això vàrem considerar important impulsar aquest acord per millorar les condicions financeres per als comuns”

Contracte de manteniment per a les instal·lacions comunals

El Comú d’Encamp ha adjudicat el concurs per al manteniment de les instal·lacions comunals a l’empresa STRECH SL per un import anual de 119.530,25 euros i per als pròxims 4 anys per al manteniment de quinze edificis comunals. El Complex Esportiu d’Encamp el Centre Esportiu del Pas de la Casa, Sales de Festes d’Encamp i del Pas de la Casa, Skate Parc del Pas de la Casa, Sala de Congressos d’Encamp, escoles bressol d’Encamp i del Pas de la Casa, La Valireta, Punt d’Informació Juvenil i Espai Jove d’Encamp, piscina exterior de La Mola, Alberg dels Cortals i la Zona esportiva de Prada de Moles.