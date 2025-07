El Govern regula la professió de guia de muntanya

El cim d’una muntanya amb restes de neu (SFGA)

El Consell de ministres ha aprovat el Projecte de llei relatiu a la regulació de la professió de guia de muntanya i de la titulació requerida per al seu exercici, donant resposta al mandat legal establert en la Llei 21/2022, d’estacions de muntanya. El projecte neix amb la voluntat de refermar la qualitat dels serveis de guia de muntanya i limitar l’intrusisme, així com per a garantir la seguretat dels usuaris que contracten aquests serveis i la protecció del medi ambient, tot establint un marc jurídic clar per a aquests professionals.

El Projecte de llei fixa les condicions d’accés i d’exercici de la professió, diferenciant entre diverses modalitats com acompanyants de muntanya (nivells N1 i N2), guies d’alta muntanya, tècnics en escalada o guies de barrancs, entre d’altres. Per a exercir legalment, serà imprescindible disposar d’una titulació que emet l’EFPEM o titulació reconeguda, acreditar la competència en llengua catalana (nivell B1) i contractar una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000 euros.

A més, la norma estableix que tots els guies hauran d’estar inscrits en el registre de guies de muntanya, gestionat pel Govern. Aquesta inscripció serà obligatòria tant si s’exerceix per compte propi com d’altri, i comportarà que els guies llueixin el seu carnet d’identificació professional mentre duen a terme la seva activitat, per a facilitar-ne la identificació i evitar l’intrusisme, una de les principals reivindicacions del sector.

Pel que fa al règim sancionador, la llei classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, amb sancions que poden anar des d’una amonestació fins a multes de 50.000 euros o la inhabilitació professional per un màxim de cinc anys, en cas que es produeixin danys greus en les persones. També es regulen les actuacions d’inspecció, el procediment sancionador i les mesures cautelars aplicables.

En la seva disposició transitòria, el text estableix un termini de dotze mesos perquè els guies que exerceixen actualment s’adaptin a la nova normativa i s’inscriguin al registre. Aquells que exerceixen per compte propi disposaran de tres anys per a acreditar una titulació de nivell 2 o equivalent.

El Projecte de llei s’ha impulsat en coordinació amb els representants de l’Associació de Guies Acompanyants de Muntanya d’Andorra (AGAMA), que agrupa una vuitantena d’associats, amb qui s’han mantingut diverses reunions de treball abans que el projecte de llei hagi estat aprovat.