El Govern estudia mesures que permetin evitar l’encariment dels costos logístics

Els transportistes podrien gaudir de noves mesures pel que fa al preu dels carburants la setmana vinent. El Govern ho està estudiant amb l’objectiu de contenir l’encariment de la cadena logística en territori andorrà i, així, que hi hagi menys inflació. Tot en un moment en què el diferencial respecte a Espanya cada cop és més prim.

Puja el preu dels carburants, puja el cost del transport i puja el preu del producte final. Un encariment de la cadena logística i, en definitiva, més inflació, que el Govern estudia com contenir amb mesures per al sector del transport de mercaderies i persones. Ja s’ha reunit amb els professionals i preveu tenir una solució la setmana vinent.

“La ministra Calvó i jo mateix tenim reunions amb els sectors dels transportistes per veure si en la mesura de la nostra capacitat pressupostària, que és evidentment limitada, podem incidir en alguns elements que aquests sectors econòmics puguin guanyar una mica més de comoditat i puguin traduir-ho en un no encariment dels costos logístics en els serveis que estan donant i, així, estalviar un pelet d’IPC als nostres ciutadans i que el seu poder adquisitiu es pugui mantenir el màxim possible“, segons ha dit el ministre de Finances, Eric Jover.

Recorda que ja es van avançar mesures retroactives des de l’1 de gener perquè els professionals tinguessin marge de maniobra. En concret, el descompte de sis cèntims el litre per a tots els vehicles superiors a set tones i mitja i els taxis.

Defensen que, malgrat comptar amb menys marge fiscal, són polítiques més ambicioses que les dels països veïns, però la realitat pel que fa a les benzineres és que les ajudes a Espanya i França han reduït el diferencial. De fet, les mesures i promocions a l’estat espanyol fins i tot deixen preus més baixos que al Principat.