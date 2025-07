El Govern atorga l’Orde de Carlemany a mossèn Ramon de Canillo

Mossèn Ramon rebent la distinció per part del cap de Govern (SFGA)

Ramon Rossell, conegut popularment com mossèn Ramon de Canillo, ha rebut aquesta tarda de dijous, de la mà del cap de Govern, Xavier Espot, l’Orde de Carlemany, durant una cerimònia celebrada a la casa de colònies d’AINA envoltat dels infants que participen a les colònies, monitors, amics i autoritats. Ha estat un homenatge amb un factor sorpresa per a mossèn Ramon i que ha tingut lloc just després del tradicional dinar anual amb el cap de Govern i una nodrida representació del gabinet ministerial.

“Aquest orde de Carlemany és el símbol d’un país que reconeix l’empremta de la bondat. D’aquelles persones que, com vós, sembren cada dia una mica més de pau i d’amor que tanta falta ens fa ens aquests temps incerts i convulsos”, ha dit Espot. Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha exposat que “amb AINA, mossèn Ramon no sols va bastir una infraestructura: va construir una filosofia pedagògica profunda”, un espai “d’aprenentatge integral ‒educació, natura i cultura‒ i un lloc on la convivència i el respecte són valors centrals”.

En aquest sentit, ha afegit Xavier Espot, mossèn Ramon ha estat un impulsor del voluntariat social i un referent per a moltes generacions de joves “que contribueixen de manera decisiva a la construcció del món del lleure i la integració de molts infants i joves en la cultura i les tradicions andorranes”. El cap de Govern ha traslladat el sentiment unànime d’admiració i de gratitud per dedicar gairebé tota una vida, no només a AINA, sinó també a l’educació, la inclusió, l’admiració i la solidaritat.

La cerimònia d’atorgament de l’Orde de Carlemany ha estat conduïda pel monitor de la casa de colònies, Pol Martos, i un dels primers monitors d’AINA, David Palmitjavila. Aquest darrer ha subratllat el rol fonamental de mossèn Ramon, puntal d’AINA, per un servei educatiu que va més enllà de l’estiu i que promou la confiança dels joves i educa des del lleure amb l’exemple i el compromís. Pol Martos ha dit de mossèn Ramon que “ha fet un arbre que no som conscients de l’ombra que fa”.

L’emotiu homenatge ha comptat amb cançons de colònies interpretades al ritme de guitarra dels monitors d’AINA i ha finalitzat amb un sentit “gràcies, gràcies, gràcies” de mossèn Ramon de Canillo, i la interpretació de l’himne d’Andorra. Durant més de quatre dècades han passat per la casa de colònies d’AINA més de 25.000 infants i 1.800 monitors.