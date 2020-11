El FC Andorra es deixa remuntar un partit que tenia guanyat contra un Nàstic amb 10 jugadors

El FC Andorra ha deixat escapar tres punts que tenia al sarró després que el Nàstic de Tarragona remuntés i guanyés el partit per 4 a 2 al Nou estadi.

Des de l’inici de partit, el conjunt tarragoní ha mostrat la seda voluntat de mirar la porteria rival. De fet, en el primer minut de joc, el porter tricolor, Miguel Bañuz, ja ha hagut d’intervenir a una rematada de Roger Brugué. El mateix jugador, en l’11, i Bonilla, en el 16, han tornat a inquietar la porteria tricolor Fins al 17, no s’ha pogut veure la primera ocasió de l’equip de Nacho Castro amb una rematada de cap de Rai. Poc després, en el 25, en la millor ocasió tricolor d’aquesta primera meitat, Carlos Martínez no ha perdonat i ha fet pujar el 0 a 1 al marcador en aprofitar una contra.

El gol, però, no ha modificat el ritme del partit i s’han continuat veient arribades del conjunt local. Jesús Rueda, en el 29, i Álex Quintanilla, en el 35, han posat a prova la porteria andorrana, però, per sort tricolor, les seves ocasions han sortit desviades. D’altra banda, als de Nacho Castro els costava arribar a la porteria rival i pràcticament no han creat ocasions. Una d’aquestes, ha estat una falta penjada de Riverola que ha atrapat Wilfred sense problemes.

La segona meitat, però ha començat totalment diferent. La primera ocasió l’ha tingut l’equip de Nacho Castro i Rubén Bover ha aprofitat una errada del porter per posar el 0 a 2. El gol ha deixat tocat al conjunt tarragoní, que, durant minuts, només ha inquietat la porteria de Bañuz amb el llançament d’una falta de Bonilla.

EL FC Andorra tenia controlat el partit, no patia en defensa, encara que tampoc arribava amb claredat a la porteria tarragonina. En el minut 70, semblava, que les coses se li posaven més de cara als tricolors amb l’expulsió d’Albarran per una entrada a Riverola.

L’expulsió, però, ha servit de revulsiu al Nàstic. En el 72, Gerard Oliva, en un error també del porter, ha reduït la diferència en el marcador. EL FC Andorra ha intentat reaccionar; de fet, Enri ha tingut el tercer gol a les seves botes, però el seu xut, sol davant del porter, ha sortit desviat.

Els que si s’han crescut amb el primer gol ha estat el Nàstic de Tarragona que s’ha cregut que la remuntada era possible. En el 79, Roger Brugué empatava a 2 amb una remada des de l’ària petita després d’una centrada de Bonilla.

Si les coses s’havien torçat, encara ho han fet més. En el 82, Martí Vila aconseguia marcar, però el seu gol ha estat anul·lat per fora de joc; i, en el 89, Quintanilla cerficava la remuntada amb el tercer gol del Nàstic i, en el 94, es confirmava el desastre tricolor amb el 4 a 2, obra de Roger Brugué.

Un cop molt dur per als homes de Nacho Castro, que sumen la primera derrota del curs. S’haurà de veure si, la setmana vinent a Prada de Moles, recuperen el camí de la victòria contra l’Olot.