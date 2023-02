El dia 28 els telèfons mòbils intel·ligents a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran rebran un missatge de prova d’alerta de protecció civil

Avís d’emergència en caràcter de prova a través del mòbil (Xataka)

La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, i la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, han comparegut aquest dijous a la Delegació del Govern a Lleida per a presentar la prova del sistema d’alertes de protecció civil a telèfons mòbils que es durà a terme el dia 28 de febrer a Lleida, i a l’Alt Pirineu i Aran.

Bergés i Cassany han comparegut acompanyades de la subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé, i del subdirector en programes de Protecció Civil, Sergio Delgado. La cap del servei de Tecnologia de Protecció Civil, Raquel Canet, i la cap de l’Àrea d’Informació Tècnica, Sara Echeverría, han intervingut per videoconferència. També hi ha assistit el director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garrós.

Posteriorment, a primera hora de la tarda, la directora Cassany, la subdirectora Solé i el subdirector Delgado, han comparegut a Tremp amb el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, per a donar els detalls de la prova del dia 28 de febrer.

La directora Cassany ha destacat que el nou sistema “és una eina innovadora i molt útil en cas d’emergència greu en la que calgui donar instruccions concretes a la ciutadania i ens permetrà arribar al màxim de població en el mínim temps possible”.

La delegada Bergés ha manifestat que “amb la posada en marxa de les alertes per telèfon mòbil el sistema de Protecció civil s’adapta als nous hàbits i usos de la població envers els avenços de les noves tecnologies, cada cop més presents a la societat, per a avançar en qualitat, eficàcia i universalitat”.

Per tant, -diu Bergés- “el sistema de Protecció s’enforteix. És un pas endavant important per a contribuir a que la població estigui tan preparada com sigui possible davant de qualsevol tipus d’emergència greu que requereixi haver de donar-li instruccions, i també per a promoure la cultura ciutadana d’autoprotecció, que és un pilar fonamental del sistema de Protecció Civil”.

Per la seva banda, el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa, que ajudarà a minimitzar els riscos de la població i agilitzar els temps d’actuació dels serveis d’emergències en cas d’alerta

El dia 28 de febrer entre les 11.00 hores del matí i les 13.00 hores es durà a terme a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, la primera de les 4 proves que es realitzaran a tot el territori català per a donar a conèixer entre la ciutadania el sistema d’alertes de protecció civil a la població. El mes d’abril i maig es realitzaran altres proves a la resta del territori de Catalunya. El sistema està en marxa a Catalunya des de l’1 de febrer, quan la Generalitat va assumir-ne la competència un cop l’Estat va acabar el desenvolupament tecnològic de l’eina que permet enviar un missatge a tots els telèfons mòbils que es trobin en una zona concreta. El missatge que es rep no es tracta d’un SMS, és un missatge emergent de text acompanyat d’un so molt estrident que no finalitza fins que l’usuari prem una tecla. El missatge que es distribuirà el dia 28 indica que és un missatge de prova per a difondre aquest sistema de missatgeria.

El sistema és molt útil ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. La tecnologia en la que es basa és coneguda com a cell broadcast i permet enviar aquest missatge a tots els mòbils que es trobin en l’àrea de cobertura de determinades antenes que es seleccionen en funció d’on es vol alertar la població.

Per tant, el dia 28 de febrer, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran rebran aquest missatge, que s’enviarà en català, aranès (únicament al territori aranès), castellà i anglès. També el rebran, doncs, els telèfons que en la franja horària d’enviament del missatge, passin per aquest territori, encara que sigui de pas (per exemple, un viatger per carretera o tren que travessi Lleida camí d’un altre territori).

Al web https://interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil que s’ha creat per a donar informació d’aquest sistema d’alertes de protecció civil hi ha tota la informació necessària: des de quins telèfons reben aquestes alertes de forma automàtica i un tutorial pel cas que calgui configurar-lo (en el cas dels telèfons més antics), també hi ha un document de preguntes freqüents per a aclarir tots els dubtes sobre el nou sistema.





Les 4 proves que es realitzaran a Catalunya es duran a terme els següents dies:

– Comarques de l’Alt Pirineu i Aran i Lleida: 28 febrer

– Comarques de Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Alt Penedès: 12 d’abril

– Comarques de Girona i Catalunya Central: 27 d’abril

– Comarques de Barcelona: 31 de maig

En un cas real, les alertes que s’emetin hauran d’emmarcar-se en una emergència amb un pla de Protecció Civil de la Generalitat activat. Excepcionalment, es podran emetre alertes on, per la seva urgència, s’aconselli una ràpida difusió entre la ciutadania, en considerar que aquesta difusió pugui reduir l’impacte previsible de l’emergència, encara que no comporti l’activació d’un pla de protecció civil.

En general, sempre que s’enviïn, els missatges d’alerta de protecció civil contindran el missatge “Alerta de Protecció Civil” i un text en el que s’identificarà el tipus d’emergència, la zona concreta d’afectació i les recomanacions a la població, així com l’òrgan que emet d’alerta (Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya – CECAT).

En la presentació, els responsables de tecnologia de Protecció Civil de la Generalitat han realitzat una demostració de l’enquesta que la ciutadania ha d’omplir el dia de la prova per a informar de si s’ha rebut el missatge, en quin idioma i a través de quina operadora. Aquestes dades, anonimitzades, serveixen per a comprovar que la prova ha arribat al màxim de mòbils possible. La informació de l’enquesta es troba a l’enllaç: https://arcg.is/1mS58z0