El Cos de Banders incorpora cinc nous efectius

Un agent del Cos de Banders (SFG)

Protegir l’entorn natural, promoure’l i sensibilitzar a la ciutadania perquè conegui la fauna i flora autòctona d’Andorra. Amb aquest principal objectiu treballa diàriament el Cos de Banders. Per aquest motiu és essencial mantenir una plantilla dimensionada als nous reptes i atribucions que ha adquirit el Cos i, per això, el Govern ha aprovat aquest dimecres la incorporació de cinc nous efectius.

Amb l’arribada dels nous treballadors públics el Cos compta amb un total de 20 banders, entre les quals hi ha la figura del director i tres caps d’unitat. A més, hi ha adscrit un tècnic administratiu. Es cobreixen així les baixes per jubilació i es reforça el suport necessari perquè els banders puguin continuar oferint el millor servei, també de cara al ciutadà.

Unes funcions, que tal com ha detallat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, han anat adquirint un vessant multidisciplinari, tant en l’àmbit tècnic, amb la introducció de noves metodologies de treball; com en l’àmbit social, amb una labor pedagògica, així com de sensibilització ciutadana sobre la importància de respectar i protegir el nostre entorn natural.

Els cinc nous agents del Cos de Banders s’incorporen aquest mateix dijous, 8 de febrer, després de passar l’examen corresponent a l’edicte, i ara inicien un període de formació de 12 mesos i, finalment, hauran de completar un període de prova de 6 mesos més.