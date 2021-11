El Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat més d’1,3 milions al fons Covid

El Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat més d’1,3 milions d’euros al fons Covid. Aquest és el balanç de les ajudes a les persones i a les empreses activades per la corporació el darrer terç del 2020 i en vigor fins a finals d’aquest 2021, a més del milió d’euros donat al Govern.

Pel que fa els ajuts a les persones, de les 295 sol·licituds rebudes el 2020 i el 2021 se n’han aprovat 272. Les 23 restants s’han denegat perquè no complien els requisits. En total, s’han destinat uns 65.000 euros a cobrir les ajudes socials concedides durant aquest any. Entre les prestacions més freqüents hi ha l’exoneració de les activitats incloses al programa Escaldes Estiu, les escoles bressol, el menjador de la gent gran o ajudes per a prestacions tecnològiques i promoció de l’accessibilitat. També ha estat destacable l’exoneració de l’impost del foc i lloc.

La consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, ha celebrat que el departament d’Acció Social, creat el novembre del 2020, està plenament consolidat i treballa coordinadament amb el Govern per evitar duplicitats. A més, ha recordat que a banda de concedir ajudes també ofereix suport i acompanyament a la ciutadania. Durant el 2021 ha atès 422 persones.

Quant a les ajudes a empreses, el Comú d’Escaldes-Engordany ha rebut fins ara 316 dossiers dels quals 219 s’han resolt de forma favorable. El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha destacat que el 70% de les sol·licituds s’han concedit mentre que el 30% restant s’han denegat perquè no complien els requisits de l’ordinació aprovada per la corporació. Així doncs, el Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat 264.396 euros a ajuts a les empreses.

Dolsa ha posat en relleu el volum de peticions rebudes i el fet que s’hagi pogut ajudar les petites empreses, més afectades per la crisi de la Covid-19. També ha fet èmfasi en la bonificació del preu públic de terrasses, que ha suposat una aportació de més de 56.000 euros i una ajuda directa a un dels sectors més perjudicats per la pandèmia com és l’hostaleria.

El cònsol menor ha afirmat que els ajuts Covid, tal com es van conceptuar durant la pandèmia per aturar el cop, s’acaben aquest any. No obstant això, Dolsa ha avançat que de cara al 2022 es mantindrà una partida destinada a la reactivació econòmica i també, com no pot ser d’altra forma, a l’ajut de les persones i famílies. “Malauradament, el tema de la Covid no l’hem deixat del tot enrere i cal estar preparats per si hi ha un daltabaix”, ha apuntat.