El Comú d’Escaldes aclareix alguns aspectes tècnics del servei de transport Bus a la Demanda

El Comú d’Escaldes-Engordany destaca el bon funcionament del servei de transport col·lectiu EE BUS què, sota la denominació i fórmula de Bus a la Demanda, es troba operatiu des de fa aproximadament dos mesos, en període de prova fins a finals d’any.

Així mateix, tot i que es convocarà puntualment als mitjans de premsa i comunicació, la corporació ja avança que serà a principi de setembre (molt probablement el 9 de setembre) quan es durà a terme el primer repàs públic sobre les dades estadístiques i altres informacions del Bus a la Demanda / EE BUS. Nombre de viatges, nombre de viatgers, trajectes, freqüències, rutes més utilitzades, recurrència de viatgers, etc. són alguns dels elements que s’explicaran a la roda de premsa.

Aprofitant aquesta nota informativa, el Comú d’Escaldes-Engordany recorda alguns aspectes tècnics i de concepte que fan del Bus a la Demanda / EE BUS, un servei públic comunal, que era inexistent fins ara i que ve a cobrir un espai en el transport de persones innovador, a demanda de l’usuari i amb notables diferències amb el servei de transport que ofereixen els taxis o els busos de línia regular.

El Bus a la Demanda / EE BUS no pot ser aturat o agafat tal com es pot fer amb un taxi, aixecant la mà o anant a la parada a buscar-lo . En el cas del Bus a la Demanda / EE BUS cal, imprescindiblement, fer una reserva prèvia , a través d’una aplicació concreta i dedicada en exclusiva ( Ride Pingo).

Amb tots aquests elements i, també, amb el fet que al mateix plec de bases del concurs del Bus a la Demanda es recollien, volgudament per part del Comú d’Escaldes-Engordany, les condicions adients per a permetre que els professionals del col·lectiu del taxi que ho desitgessin poguessin postular i concursar (de fet, dos dels quatre vehicles del Bus a la Demanda / EE BUS són “vans” de 8 places, com algunes de les que fan servir alguns taxistes) podem dir que el servei comunal de transport públic col·lectiu és una iniciativa plenament encertada i compatible amb la resta de serveis de transport rodat de persones.