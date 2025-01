El Col·lectiu de Jubilats de CCOO de l’Alt Urgell es reuneix amb la gerent de l’hospital de la Seu

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Col·lectiu de Jubilats de CCOO de l’Alt Urgell s’ha reunit aquest dimecres, 22 de gener, amb la gerent del Sant Hospital de la Seu d’Urgell, Palmira Borràs, per a fer-li arribar les mancances i deficiències que consideren que pateix el centre. La trobada, que ha tingut lloc a les dependències del centre hospitalari urgellenc, ha servit per posar sobre la taula qüestions com “la manca de finançament, la falta d’especialistes i les derivacions “excessives” cap als hospitals de referència, l’Arnau de Vilanova i Vall d’Hebron”.

El grup també ha incidit en la necessitat de fer seguiment de les intervencions quirúrgiques i ha parlat “del greuge i el cost que suposa per als usuaris i les seves famílies el fet de desplaçar-se a Lleida o Barcelona per a rebre atenció mèdica”.

Segons recull el col·lectiu sindical, la gerent de l’hospital ha pres nota de les demandes exposades i ha manifestat que s’està treballant per a millorar i ampliar les especialitats, tot i reconèixer que els recursos són “limitats”. Tanmateix, Borràs ha fet referència a la Xarxa Hospitàlaria Lleida-Pirineu, una aliança estratègica entre l’Hospital Arnau de Vilanova i l’Hospital de Santa Maria de Lleida en coordinació amb l’Hospital Comarcal del Pallars i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que ja permet oferir els serveis de dermatologia i de tractament macular dels ulls. A més, la gerent ha informat que aquest mes de gener s’ha posat en marxa una consulta de pneumologia i es preveu que, en acabar les obres actuals a l’edifici urgellenc, es disposi d’un “hospital de dia”.

Els jubilats de CCOO han valorat positivament la reunió i l’interès de la direcció del Sant Hospital per a conèixer les demandes dels seus usuaris. En les seves peticions, el grup insta a “la coordinació dels hospitals de l’Alt Pirineu i l’Aran, la col·laboració amb Andorra i el treball conjunt amb el CAP”. Així mateix, reclama la creació d’una comissió ciutadana de seguiment dels serveis hospitalaris que es reuneixi semestralment.