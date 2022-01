El cap de Govern encapçala la delegació oficial del Govern a l’Expo Dubai 2020

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, formen la delegació andorrana desplaçada a l’Expo Dubai 2020 en visita oficial coincidint amb els actes commemoratius del Dia d’Andorra organitzats en el marc d’aquest esdeveniment.

Així, la delegació s’ha traslladat a Dubai aquest dimecres i demà començarà la seva agenda. Es preveu que en aquesta primera jornada puguin visitar el Pavelló d’Andorra i les infraestructures d’altres països, com ara els veïns Espanya, França i Portugal, o d’altres Estats amb qui el Principat manté relacions bilaterals. Els desplaçaments a aquests pavellons inclouran trobades amb mandataris d’aquests països, així com una visita guiada a les instal·lacions i la signatura del llibre d’honor per part del cap de Govern i dels ministres.

Pel que fa al Dia Nacional d’Andorra, aquest se celebrarà el 28 de gener. Cada país representat a l’Expo té una jornada assignada com a Dia Nacional, i és quan tenen lloc els actes més institucionals. Així, les autoritats d’Emirats Àrabs Units rebran la delegació andorrana i s’hissarà la bandera d’Andorra i s’escoltarà l’himne del país; el cap de Govern i un representant del gabinet ministerial emiratià faran després un breu discurs.

Posteriorment, una representació dels cinc esbarts del país, que també s’han desplaçat a Dubai, interpretaran davant el públic assistent una adaptació de l’obra Terra.

Finalment, les dues delegacions visitaran conjuntament els pavellons d’Andorra i dels Emirats Àrabs Units i s’han previst diverses reunions bilaterals d’alt nivell. L’acte oficial començarà a les 16 hores (13 hores a Andorra) i es podrà seguir en directe a https://virtualexpodubai.com/listen-watch.

Paral·lelament a la delegació oficial, una missió empresarial d’una quarantena de persones també són a Dubai amb la voluntat de donar-se a conèixer al país i explorar oportunitats en el mercat d’Orient Mitjà. En aquest sentit, visitaran diversos espais –com ara la Cambra de Comerç o la Zona Franca– i el mateix dia 28 al matí es farà una presentació del país per a diversos empresaris i turoperadors turístics –tant locals com dels altres pavellons– per presentar les oportunitats de negoci del Principat, buscar sinergies i propiciar reunions cara a cara amb els representants andorrans assistents a l’Expo Dubai. La presentació també es podrà veure en directe a https://virtualexpodubai.com/listen-watch a partir de les 10.30 hores (7.30 hores a Andorra).

Expo Dubai 2020

L’Expo Dubai s’havia de celebrar el 2020, però es va veure ajornada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Finalment, va obrir les portes l’1 d’octubre del 2021 i s’allarga fins al 31 de març del 2022. Hi són representats més de 190 països, per primera vegada amb un pavelló individual per cadascun d’ells. L’exposició es divideix en tres districtes: el d’oportunitat, el de mobilitat i el de sostenibilitat, on hi ha l’espai andorrà.