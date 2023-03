El CAEE inaugura la nova exposició de l’artista Sam Bosque “Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vita”

Obres de l’artista andorrana, Sam Bosque (CAEE)

L’artista andorrana, Sam Bosque, torna al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) per a presentar el seu últim treball “Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vita”, que parla de la transformació que va patint l’ésser humà a mesura que viatja per la vida.

Sam Bosque reflecteix aquest viatge a través d’una cinquantena d’obres que queden dividides per onze àmbits que representen una evolució cronològica. Un treball que l’artista complementa mostrant al públic altres materials utilitzats que ajudaran a conèixer el seu procés de creació.

El pas del temps o les identitats canviants, entre d’altres, són temes que es presenten a “Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vida” a través de la pintura. Aquesta és la primera vegada que es fa un recull de tota l’obra de la trajectòria de l’artista i la primera vegada que s’exposen les fases prèvies.

L’exposició es complementa amb la publicació del catàleg d’aquesta. Un document que recull les obres que es poden contemplar i que, alhora, s’acompanyen de textos redactats per l’artista a través dels quals explica la seva trajectòria personal i vital. El catàleg es pot comprar al CAEE a un preu de 30 euros que inclou una làmina seriada creada per Sam Bosque per a l’ocasió.

Com és habitual en les exposicions del CAEE, la mostra “Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vida” anirà acompanyada de diverses activitats paral·leles:

SILUETES. Taller de pintura mural per a infants, a càrrec de Sam Bosque.

Dissabte 18 de març a les 17 h.

VISITES NOCTURNES de la mà de Sam Bosque.

Dimarts 28 de març i dijous 4 de maig a les 19 h i a les 20.30 h.

PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG de l’exposició Personae, a la Biblioteca d’Escaldes-Engordany.

Dimecres 19 d’abril a les 19.30 h.

LA PROFUNDITAT DEL NEGRE. ENDINSAR-SE EN l’OBRA DE LA SAM, xerrada a càrrec de la historiadora de l’art Ruth Casabella.

Dijous 27 d’abril a les 19 h.

TALLER DE PINTURA MURAL INTERGENERACIONAL, a càrrec de Sam Bosque.

Dissabte 29 d’abril a partir de les 10 h.

Les activitats són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia.

Per a més informació i reserves: Tel. +376 80 22 55 o bé centre.art@e-e.ad