El Bessons estareu en el punt àlgid de seducció del 4 al 10 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Els teus sentiments poden estar entre dues aigües, i decidir-te et comportarà un esforç emocional que pot deixar-te exhaust. Treball: amb quatre planetes activant aquest sector estaràs desbordat. Si no t’organitzes bé no donaràs a l’abast.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pots comprovar que, quan li poses molt amor a les relacions, aquestes floreixen. El benestar és el més rellevant de la setmana i el que t’aporta estabilitat. Treball: aquests dies tot encaixarà en els teus plans i sentiràs que la teva opinió compta.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El teu nivell de seducció està en el punt més àlgid i difícilment passaràs desapercebut. Aprofita bé aquesta circumstància. Treball: una setmana amb bastantes oportunitats, cuida els detalls que poden promoure equivocacions, organitza’t.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Una de les teves prioritats sol ser la teva família. Reserva algun temps per a tu, portes temps arrossegant cansament i el desgast et pot passar factura. Treball: és el moment de prendre decisions, i no dubtar dels objectius que emprenem.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Algunes tasques et resultaran un llast i tal vegada es degui al fet que en els teus plans no està previst dedicar més temps als deures que al plaer. Treball: per transformar una situació, has de ser subtil, tenir les idees clares i ser perseverant.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Allunyar-te del problema t’ajudarà a resoldre’l. Les coses vistes des d’una altra perspectiva, canvien. Posa-ho a prova. Treball: si et proposen canviar certes estructures de treball, has de mostrar-te disposat a escoltar. Contribueix a generar bon ambient.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Canviar de postura és el teu dret però, si amb això contribueixes al mal ambient, pensa abans de ferir els sentiments d’una altra persona. Treball: considera que t’estan donant una oportunitat d’aprendre en lloc de queixar-te tot el temps.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Abans d’exigir la comprensió dels altres, perquè no t’apliques la consigna i l’atorgues a qui li reclames? Dona abans de demanar. Treball: oposar-te al fet que les coses es facin de forma diferent al que tu proposes pot portar males conseqüències.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Opta per treure a l’exterior els teus valors més profunds. Tothom sap que les aparences enganyen i que el millor d’una persona està en el seu interior. Treball: reafirma els teus valors i aposta pel teu futur laboral, estaràs en el punt de mira.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

En qüestió d’emocions, no ho tens tot tan controlat com pretens. Mostra’t obert a escoltar altres opinions. Treball: aconseguir que les coses es facin com estava previst i amb bons resultats serà qüestió de bufar i fer ampolles.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Considera que les persones que formen part del teu entorn estan aquí per alguna cosa més que per interactuar amb tu. Treball: diuen que el treball és salut. Encara que aquesta no sigui la teva consigna favorita, centrar-te en les teves tasques serà una bona solució.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

El poder del pensament és enorme. Si projectes amb força el teu amor, no dubtis que qui ho rep es beneficia. Treball: estàs posant tant de la teva part que només falta la recompensa. Continua esperançat en el teu futur laboral.