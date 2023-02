La llibreria El Refugi de la Seu acull la presentació de ‘Pell morta’, el primer poemari de Montse Maestre

Cartell anunciant la presentació del poemari Montse Maestre, a la Seu (RàdioSeu)

La llibreria crítica El Refugi de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte, 18 de febrer, a les 12 del migdia, la presentació de Pell morta (Editorial Trípode), el primer poemari de la poetessa de Ripoll Montse Maestre. A l’acte, a més de l’autora, també hi intervindrà Ramona Llach, membre del club de lectura de l’establiment urgellenc.

Pell morta és la història d’una ruptura i tot el procés de dol que comporta, de sobte, viure en singular. Tal com comenta Sònia Moll Gamboa al pròleg, “en aquest recull de poemes, el lector experimentarà en carn pròpia el procés metafòric que segueix una serp quan muda la seva pell: des de la ferida fins a la crosta i finalment fins a la cicatriu i a la pell morta que ens escanyaria i ens infectaria si no la deixéssim enrere de manera definitiva”.

És fàcil reconèixer-se i identificar-se amb els versos de Maestre, “perquè l’amor és universal, i el trobem en els gestos i en la veritat d’uns desconeguts”. I afegeix: “Qualsevol de nosaltres ha experimentat el dolor immens que suposa una pèrdua o una trencadissa i tot el camí de redescoberta pròpia que implica”. Des de l’editorial es destaca que “la poeta sap reflectir perfectament aquests sentiments, no només amb paraules, també amb la forma i en la disposició dels poemes”.

Cada una de les parts del poemari està encapçalada per una il·lustració de Mainés E. Vizcarra. S’hi troben referències i inspiracions que van des da la cultura oriental fins a l’imaginari i mitologia grecs, passant, també, per les influències catalanes, com Lluís Llach o Antònia Vicens.



Sobre l’autora

Montse Maestre Casadesús (Ripoll, 1980) és actualment mestra d’alfabetització en una escola de persones adultes, dinamitzadora de diversos clubs de lectura infantils i juvenils i professora del grau d’Educació Social a la Universitat de Vic. Rapsoda del grup Revers i Carrer de la Poesia, 14, li apassiona dir la poesia en veu alta, “per a fer sentir els versos endins i encendre una llum que ens faci córrer a buscar un bon llibre de poemes”. També cultiva la poesia infantil “amb la certesa que cal una educació poètica transformadora des de l’inici”. Pell morta és el primer poemari que publica.