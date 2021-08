El Barça de bàsquet comença la pretemporada a Encamp

El Barça de bàsquet ha començat aquest dimecres els entrenaments de pretemporada al Complex Esportiu d’Encamp i han estat rebuts per part del conseller d‘Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que ha felicitat al Barça pels títols aconseguits la temporada passada, i també, pel 95è aniversari de la secció, complerts just ahir.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut ha agraït la confiança per realitzar, un any més, la pretemporada a Encamp, i ha insistit en que està sent “un estiu molt bo a nivell d’estades esportives” tenint en compte que ha estat un any olímpic i per tant hi ha hagut moltes estades de diferents disciplines. El basquet és la quarta de les seccions del Barça que rebrà Encamp, però no el darrer dels equips, ja que de cara al setembre es preveuen més estades professionals.

Josep Cubells, directiu de la secció de bàsquet, ha agraït la rebuda per part del Comú d’Encamp i ha assenyalat que “sempre que arribo a Encamp m’he trobat com a casa” i ha remarcat que és un entorn perfecte “per agafar piles” per la dura temporada que es presenta.

El tècnic blaugrana, Saras Jasikevicius, ha indicat que “estem molt còmodes i contents de estar aquí una altra vegada“, i ha afegit que “és una setmana molt important per a la nostra pretemporada, per la incorporació de nous jugadors“. Jasikevicius ha agraït l’acollida i ha conclòs dient que “ens espera una setmana molt bona“

Davant dels mitjans informatius el capità, Pierre Oriola, s’ha sumat als agraïments al Comú per l’hospitalitat i per poder preparar una “temporada il·lusionant“, i ha remarcat que després de l’estada de l’any passat, després d’uns anys de no venir a Encamp, la temporada va anar molt bé, i “esperem que ens doni molta sort aquest stage i que puguem tenir una molt bona temporada i aconseguir els nostres objectius“.