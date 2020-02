El Ballet de Moscou sota la direcció de Timur Fayziev presenta per primera vegada a Andorra Romeu i Julieta, una obra mestra de la dansa clàssica amb música de Serguei Prokófiev i basat en la peça teatral del gran William Shakespeare. Serà el proper 17 d’abril, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Una història aparentment simple però amb personatges profunds i complexos que, units a la magistral música de Prokófiev, permeten seguir la tràgica història dels dos enamorats de Verona fins i tot a aquells que mai han llegit el drama de Shakespeare. El cos de ball té un paper que va més enllà i és essencial en la creació de l’ambient perfecte per al desenvolupament de la trama.

Des de fa trenta anys el Ballet de Moscou ha tingut l’obstinació de fer arribar la dansa clàssica a tots els racons, i fer-la el més accessible possible. “No hi ha res que ens alegri més a la companyia que quan algú acudeix per primera vegada a un espectacle de dansa i diu que repetirà”, diuen en un comunicat.

La combinació de qualitat, compromís, i passió amb i pel món del Ballet fa que els artistes del Ballet de Moscou captivin al públic, exhibint una gran emotivitat i la tècnica més depurada de l’escola russa.

En paraules del seu director i fundador, Timur Fayziev “la vida d’un ballarí exigeix un compromís total. Els assajos són diaris i moltes hores, s’ha d’emportar una vida espartana, dedicada a millorar la tècnica, controlant les hores de somni i de descans i, naturalment, cuidar molt l’alimentació. Però quan s’està enamorat de la dansa tot això no suposa un sacrifici, més aviat al contrari. La companyia es converteix en la teva família, passes tot el temps amb ells, i la professió és tan absorbent que et deixa poc o cap espai per a altres coses”.

La Companyia està encapçalada per Cristina Terentiev, Natalia Odinikova i Aleksandr Petrichenko. Tal com apunta Fayziev “busquem artistes complets, amb una tècnica excel·lent i amb capacitat per a ficar-se dins del personatge i commoure a l’espectador. La tècnica per si sola no serveix”.

L’espectacle Romeu i Julieta es podrà veure al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el divendres 17 d’abril a les 21.00 h. Les entrades ja estan disponibles a wwww.factoriacultural.com amb preus que van dels 25 als 45 euros.