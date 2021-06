El 20% del capital de la Creu Roja Andorrana l’aporten els socis

Les sigles ONG signifiquen Organització No Gubernamental, i tots associem aquesta paraula a entitats socials com la Creu Roja. Però en realitat, qualsevol organització que no sigui del Govern és una ONG, és a dir, les empreses són ONGs. La gran diferència és que l’èxit d’una empresa es mesura amb els beneficis que obté, i el d’una entitat social pel benefici que aporta a la societat. En el cas de la Creu Roja Andorrana, la seva missió és minvar les desigualtats socials i promoure la solidaritat a la nostra societat. Treballa per aquest objectiu des de l’any 1980.

Tal com ha explicat el seu director, Jordi Fernández, al programa ‘A l’alça’, el funcionament de la Creu Roja Andorrana “és exactament com una empresa, la seva essència i els seus valors difereixen, que no vol dir que els altres no tinguin valors sinó que són diferents, però el que és la gestió interna, és absolutament com una empresa”. L’entitat ha passat de tenir 21 empleats el 2017, als 96 actuals, i també ha crescut en nombre de voluntaris: ha passat de 178 voluntaris a més de 600, els darrers mesos. “En la gestió de persones, a la Creu Roja encara és més complexe que en una empresa perquè tenim un col·lectiu d’assalariats i un de voluntaris i la seva organització, us asseguro que no difereix de res del d’una empresa”, ha explicat Fernández.

Des de fa anys, la Creu Roja Andorrana ha buscat diversificar les fonts de finançament. Com si fossin accions, els més de 3.600 socis de l’ONG aporten el gruix principal de capital, amb un 20%; la subvenció directa del Govern representa el 12%; després hi ha una part de prestació directa per serveis com el transport de padrins, i el pressupost es completa amb les donacions d’empreses i entitats privades. En aquest sentit, el director de l’entitat ha remarcat que, com que “les ONGs no produïm, no creem res, i la nostra imatge ha de ser gairebé impol·luta perquè aquest soci, aquest donant, aquest col·laborador i fins i tot l’Estat, ha de creure que els diners que ens donen seran molt ben utilitzats i que la majoria d’aquests diners, no dic tots perquè hi ha una estructura, aniran a ajudar la gent, seran invertits en el que realment fa falta”.

Malgrat ser igual que una empresa, la Creu Roja Andorrana no paga els impostos propis d’una societat i compta amb una llei específica que regula la gestió combinada de fons privats i recursos públics. El prestigi és potser el valor més important de la gestió empresarial d’una organització sense ànim de lucre perquè, com que no tenen beneficis, sustenta la confiança dels seus socis.