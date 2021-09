Econòmia verda pel PS i revisar prioritats per Terceravia, propostes de l’oposició al debat d’orientació

El Partit Socialdemòcrata reclama un replantejament total del model econòmic de país posant l’emergència climàtica com a eix vertebrador. Un canvi que necessitarà d’una modificació constitucional vehiculada per a un acord verd. Aquest ha estat l’inici de la intervenció de Pere López en el segon dia del debat d’orientació política. Terceravia, per la seva banda, creu que el discurs d’ahir del cap de Govern s’hauria de revisar de dalt a baix i reclama diferents debats, un el de la fiscalitat incloent-hi també els comuns. Carine Montané vol una llei de responsabilitat política.

El nou model de país basat en l’economia verda és per a Pere Lopez un replantejament urgent, estructural i global que implica modificar la Constitució. Ha parlat d’habitatge, de pensions, de protecció social, de salut, d’economia i d’institucions públiques, tot amb un prisma climàtic.

Titllant de clau els propers 10 anys, ha estès la mà al Govern a tenir en compte algunes de les propostes per aplicar-les el que queda de legislatura.

En aquest sentit, López creu que és necessari que la constitució reculli una nova relació amb la natura. Segons ha apuntat, aquest acord verd “és una aposta història com a columna vertebral de l’economia andorrana del futur”. Amb la qual, ha remarcat, “es podrien generar entre 325 i 375 llocs de treball anuals”.

Per a Josep Pintat cal revisar les prioritats del full de ruta del Govern. Diu que amb les propostes de Xavier Espot hi tornarà a haver un embús legislatiu amb 35 lleis a tràmit sense poder discernir l’urgent de la prioritat.

També ha parlat de salut, pensions i imposició. En aquest cas proposa la creació d’un òrgan de treball per a una reforma fiscal que a banda del Consell i el Govern també inclogui els comuns. Quant a Europa segueix trobant mancances en les negociacions i demana més transparència i no tantes veus externes.

“Insisteixen que tot va estupendament, però tot plegat només són paraules” ha esmentat Pintat, tot criticant que es tracta de “demagògia per aparentar que alguna cosa es mou quan en realitat no hi ha cap avanç”.

Carine Montané demana responsabilitat en tots els aspectes com ara el sanitari i proposarà la redacció d’una llei de responsabilitat política. De Grifols diu que espera que el canvi en el pacte de socis no amagui altres acords secrets. A més, ha anunciat una proposta per a una llei de responsabilitat política que obligui a consultar la població sobre grans projectes.