Dos espectacles de foc amb música per celebrar la revetlla de Sant Joan a Encamp i al Pas de la Casa

Dos espectacles de foc amb música, dansa i malabars, de dues companyies franceses, són la proposta per a la celebració la revetlla de Sant Joan a Encamp i al Pas de la Casa.

A Encamp, l’espectacle Etincelle (Espurna) de la companyia francesa Super Cho, és un viatge al voltant del món de les arts del foc, que a cada època i fins avui no ha deixat mai de despertar por i admiració. Étincelle porta l’espectador a conèixer les diverses personalitats dels elements més poderosos. A vegades místic, a vegades amb Rock’N’Roll, aquest espectacle és una cascada de quadres espectaculars, poètics i virtuosos, un regal per als ulls i les orelles que no deixarà a ningú indiferent. L’espectacle començarà a les 22 h del vespre a la Plaça dels Arínsols, i un cop finalitzi s’encendrà la foguera a l’aparcament de Prat de l’Areny.

Al Pas de la Casa serà Le songe de Prométhée (El somni de Prometeu) de la companyia La Salamandre, un espectacle que ens submergeix en el mite de Prometeu que va gosar robar foc als déus de l’Olimp, per donar-lo als homes. L’espectacle es desenvolupa entre la llegenda i el seu simbolisme, una lluita pel progrés i la llibertat contra el poder o la desconfiança de les normes establertes. L’element del foc evoca passió, amor, risc. L’espectacle va ser estrenat en un dels darrers festivals de la ciutat italiana de Trento. Serà a les 22 h a la plaça de l’Església i al finalitzar s’encendrà la foguera.

La nit de les bruixes torna al carrer Major d’Encamp

La nit del 24 de juny, Encamp es convertirà en el poble més místic d’Andorra. Des de les nou del vespre un ambient esotèric transporta a tots els visitants i curiosos a un món ple de misteris, on les bruixes, amb les seves arts endevinatòries, consulten la bola de vidre, tiren les cartes i llegeixen les mans a tothom que s’hi presti. Les casetes estaran ubicades al carrer Major i els tiquets es podran reservar directament a l’entrada.