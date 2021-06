A la venda un miler d’entrades per al concert dels Gipsy Kings by André Reyes

Aquest dimecres al matí s’han posat a la venda les entrades per al concert dels Gipsy Kings by André Reyes que organitza el Comú d’Andorra la Vella per al proper 11 de juliol coincidint amb l’arribada del Tour de França. En total hi haurà disponibles un miler de localitats a un preu de 10 euros.

L’espectacle tindrà lloc a l’aire lliure a l’aparcament del Centre ciutat busos (antiga plaça de braus) a les 20.30 hores. S’han habilitat diversos punts de venda de les entrades: presencialment es poden adquirir a l’Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda o, el mateix dia del concert entre les 11 i les 20 hores, al vestíbul del Centre de Congressos. Per Internet es poden comprar a www.andorralavella.ad/entrades.

El Comú es reserva la possibilitat, i sempre seguint les indicacions del ministeri de Salut, d’incrementar l’aforament del concert en cas que la situació sanitària ho permeti. L’ús de la mascareta durant el concert és obligatori.