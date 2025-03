Doria, a la final de caiac sense penalitzar, Pellicer, a la final B

Mònica Doria competint a la Copa Pirineus, a Pau (FACC)

La palista andorrana, Mònica Doria, serà a la final de caiac de la primera jornada de la Copa Pirineus que aquest cap de setmana se celebra a Pau (França) i el següent a la Seu d’Urgell. Ho ha fet després de ser desena a la primera mànega que ha tret amb solvència i sense penalitzacions. La tricolor, que ha acabat sortint amb un dorsal molt baix per un error en les llistes de sortida, ha estat capaç de mantenir el ritme i no penalitzar per a accedir a una final que serà demà diumenge. “Mònica ha estat capaç de solucionar els problemes que s’ha anat trobant i ara tocarà lluitar la final de demà” ha destacat Cristian Tobio, entrenador de Doria.

Per la seva banda, Laura Pellicer ha estat 40a i estarà aquesta tarda a la final B. Ona Perelegre, de categoria cadet, però competint amb absolutes, ha estat la 109.

A partir de les 13 hores d’aquest dissabte, primera mànega de canoa. La jornada d’avui també estarà marcada per les primeres mànegues de canoa en les quals Doria surt amb el dorsal 16, Pellicer amb el 67 i Perelegre amb l’11.