L’Escanyabocs obre el període d’inscripcions de la seva 18a edició

L’Escanyabocs obre inscripcions per a l’edició de 2025. Fins al dijous 14 de maig, les persones interessades en viure l’experiència esportiva que ofereix l’Escanyabocs podran formalitzar la seva inscripció al web www.escanyabocs.com. L’esdeveniment tindrà lloc, un any més, al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell i oferirà el tradicional ventall de proves esportives en el medi natural: cursa per muntanya, raid d’aventura, cursa d’orientació, open d’escalada, pedalada BTT, caminada en marxa nòrdica i el Mini Escanyabocs, prova adreçada a canalla menor de 12 anys (nascuda entre el 2013 i 2016, ambdós inclosos).

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb els clubs i entitats esportives que col·laboren en l’organització tècnica d’aquest macroesdeveniment, ja han definit els horaris de totes les proves i el format d’algunes d’elles.





El programa

Dissabte 17 de maig:

9:00.- Sortida dels diferents recorreguts de la Cursa per Muntanya, amb l’organització tècnica de la Unió Excursionista Urgellenca.

Cursa llarga: 18 km i 1.303+

Cursa curta: 13 km i 863+

09:30.- Proves Mini Escanyabocs del Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU).

11:30.- Proves multiesportives del Mini Escanyabocs, amb l’organització tècnica del CEAU.

14:30.- Inici del Raid Memorial Emma Roca, amb l’organització tècnica de l’Associació Cultural i Esportiva Bombers de la Seu.

19:00.- Cursa d’Orientació, amb l’organització tècnica del Club Xinoxano Orientació.

18:00.- Inici de la fase lliure i classificatòries de l’Open d’Escalada, amb l’organització tècnica de la Unió Excursionista Urgellenca.





Diumenge 18 de maig:

7:00.- Explicació del recorregut i sortida amb bus per a la caminada llarga de la Marxa Nòrdica, amb l’organització tècnica de AE Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus.

8:00.- Explicació del recorregut i sortida amb bus per a la caminada curta de la Marxa Nòrdica.

8:30.- Sortida simultània dels tres recorreguts de la Pedalada BTT, amb l’organització tècnica de l’Associació Ciclista Urgellenca.

13:30.- Repartiment de premis de l’Escanyabocs de Ferro i cloenda amb el dinar per a tots i totes les participants.

Tota la informació sobre el format, recorreguts i plànols de les diferents proves s’anirà actualitzant a l’espai web de l’Escanyabocs, on també s’hi poden formalitzar les inscripcions.