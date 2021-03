Doble cita de Copa del Món d’esquí de fons per a Irineu Esteve a Suïssa

Demà dissabte i demà passat diumenge l’estació suïssa d’Engadin acull una doble cita de la Copa del Món d’esquí de fons, amb Irineu Esteve en la lluita.

L’andorrà competirà demà als 15km clàssic mass start, i diumenge als 50km persecució. La cursa de 15km de dissabte començarà a les 11:40h.

Diumenge, la cursa dels 50km es disputarà en sortides individuals amb la diferència de temps perdut de la cursa del dia anterior. L’inici de la carrera serà a les 10:35h.

Sprint de primer contacte amb la Copa d’Europa per a Vila i l’equip júnior

Avui s’ha disputat la primera jornada de la Copa d’Europa d’esquí de fons de Pokljuka, a Eslovènia. Allà hi ha l’equip nacional representat per Carola Vila, que correrà les curses sènior, i Gina del Rio, Ona Ferrando i Quim Grioche, que disputaran les curses júniors.

Avui ha tingut lloc la cita amb les curses sprint. Vila ha estat 31a a la qualificació de la cursa sprint femenina OPA, d’1.2km, i en la qual no ha pogut classificar-se per a les finals per només una posició -entraven les 30- i per poc més de segon i mig. L’andorrana ha marcat un temps de 2.36.46, a 13.32 del millor temps, i a 1.80 del 30è.

Pel que fa a les curses júnior, en dones Gina del Rio ha estat el 36è temps, amb 2.39.45, a 16.17 del millor temps i a només 3 segons de la 30a posició que donava accés a les finals. Ona Ferrando, per la seva part, ha estat 54a amb 2.50.07, a 26.79.

Pel que fa als homes, Quim Grioche era el corredor andorrà, el qual s’ha situat el 75è, amb 2.34.59, a 24.81 del millor temps.

Demà es disputen les curses de distància, amb 10km clàssics per a Quim Grioche en júnior masculí, 7,5km clàssics per a Gina del Rio i Ona Ferrando en júnior femení, i els 10km clàssics en l’OPA femenina, amb Carola Vila.