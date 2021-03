Estevez i Marín es classifiquen per a les finals de la Copa d’Europa de Boardercross de Lenk

El mal temps ha capgirat la planificació de les Copes d’Europa de Boardercross de Lenk, a Suïssa. Avui s’havia de disputar una cita de Copa d’Europa i demà una segona, però avui només ha estat possible fer les qualificacions tant en categoria masculina com en femenina. Lluís Marín i Maeva Estevez s’han classificat per a les finals de demà.

Avui havia nevat molt i s’ha tardat molt en treure la neu del circuit. A més, feia molt vent, el que dificultava encara més les condicions. Finalment només s’ha fet una baixada d’entrenaments i directament les qualificacions. Demà es faran les finals i, per tant, els dos dies amb les dues Copes d’Europa quedaran reduïts a una només.

Estevez s’ha classificat per a les finals, tot i no estar massa satisfeta pel seu rendiment, malgrat ser una baixada que no afavoreix les seves característiques. L’andorrana ha estat el 10è temps amb 1.06.49, a una qualificació en què el millor crono ha sigut per a la canadenca Macmaniman, amb 1.05.06.

Pel que fa a Marín, ha marcat l’11è temps amb 1.02.19, quan el millor temps havia estat per a l’austríac Jud amb 1.00.33.