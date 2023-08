DJ Madam tancarà les Nits Obertes d’Ordino

DJ Madam -Lídia Parat- (agenda.ad)

El cicle de les Nits Obertes que s’ha estat celebrant a Ordino, tant al juliol com a l’agost, arribarà al seu final aquest proper dimecres, dia 23 d’agost. L’escollida per a tancar les sessions és la DJ del Principat, Lídia Parat. La seva actuació començarà a les 21 hores i tindrà com a escenari la plaça Major d’Ordino.

Els estudis de piano i el violoncel marquen els seus inicis amb la música, als que sumaria posteriorment el baix elèctric, el saxo i la bateria. Lídia Parat, coneguda com a DJ Madam, és una DJ andorrana que va començar a “punxar” a València. A les Valls, ha estat resident a l’Angel Blau, l’Apolo i el Cisco’s i ha actuat en clubs i discoteques com Qtr, Ambit, Surf, Buda, Chic, Dqluve, Cau, Bull, Herri, Pussy cat, Fat alberts, Factory, Loop 54, Shusski, Insitu, l’Abarset, the Boss, Iqos, Mood, Eivissa Expirience i el Hardrock, entre d’altres.

I, també “punxa” en discoteques espanyoles de referència com Florida 135 (Fraga), República (València), la Cova (Barcelona) i Eden (Eivissa), entre d’altres. Alterna l’electrònica amb altres modalitats com les orquestres clàssiques, els quartets de corda o els conjunts rock i pop. Com a Lidia Parat ha començat a produir els seus propis directes amb tocs instrumentals, creant nous sons i experiències.