Dijous, el Duo Aryaga porta ‘Projec 441 Hz’ al Teatre Comunal d’Andorra la Vella

El Festival Internacional de Guitarra enceta un partenariat amb l’ambaixada francesa per a fer visible l’art de la guitarra que hi ha al país veí. Les franceses Arielle Krebs (guitarra clàssica) i Agathe Moreau (guitarra clàssica) protagonitzaran el proper concert del programa del festival. Són un duo format en interpretació de guitarra clàssica al Conservatori Superior de Música de Sevilla i perfeccionat amb un màster en música de cambra al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.

A més han creat Project 441 Hz, un projecte d’arts plàstiques i escèniques en que el so de la guitarra, es barreja amb l’art de la bailaora Mathilde Antón. La pintura i la poesia hi són presents a través de l’audiovisual que acompanya, enriqueix i sublima les caloroses sonoritats de la guitarra, amb una tria de compositors com Falla, Albéniz o Bogdanovic. El concert es programa conjuntament amb l’Ambaixada de França.

Lloc: Teatre Comunal d’Andorra la Vella

Hora: 21 hores

Preu: 17 euros

Entrades a www.andorraguitarfest.com