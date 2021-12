Diferents stoplabs disponibles per realitzar proves als turistes

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, s’han reunit aquest dimarts amb els representants del sector turístic per analitzar els procediments que han de facilitar el retorn a clients de diversos països, en especial els que necessiten acreditar una prova diagnòstica negativa abans d’entrar al seu estat d’origen.

En aquest sentit, la secretària d’Estat de Salut ha informat al sector els diferents stoplabs disponibles per a realitzar-se proves: el central, a la Plaça de Braus –obert diàriament de 8.30 a 18.30 hores–, el del Prat Gran d’Escaldes-Engordany –de dilluns a divendres en el mateix horari– i el que s’ubica al Centre Esportiu del Pas de la casa – obert dimarts, divendres i dissabtes de 10 a 15 hores–.

A més, Torres i Mas també els han recordat que algunes farmàcies i laboratoris privats també ofereixen la possibilitat de realitzar les diferents proves diagnòstiques i emetre els certificats corresponents.

Finalment, el ministre i la secretària d’Estat han recollit la proposta feta pel sector per poder realitzar aquest tipus de proves als centres mèdics de les estacions i així ampliar els punts de realització de proves i facilitar-ne l’accés.

Els representants del sector compartiran la informació amb els operadors, tant andorrans com estranger, per garantir al màxim la informació als clients internacionals i facilitar així l’operativa per realitzar-se proves i garantir-ne la fluïdesa.

A la reunió d’aquest matí hi ha participat, a banda dels dos ministeris, responsables de les tres associacions d’allotjaments turístics –Unió Hotelera, Autèntics Hotels i Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic–, així com l’Associació d’Agències de Viatges, Ski Andorra i totes les estacions d’esquí i Andorra Turisme.