Acord per a constituir una comissió d’enquesta sobre les pensions d’invalidesa de la CASS

La seu del Parlament andorrà (Consell General)

Unanimitat parlamentària aquest dimarts en sessió del Consell General, pel que fa a la proposta de constituir una Comissió especial d’enquesta per a esclarir els incidents relacionats amb el pagament irregular de pensions d’invalidesa de la CASS. El text, presentat pels grups de Concòrdia i Socialdemòcrata, així com pel conseller no adscrit Víctor Pintos, s’ha aprovat amb 27 vots a favor i cap en contra, ja que recull bona part de les esmenes que els grups de la majoria -Demòcrates i Ciutadans Compromesos- havien presentat al text inicial. Hi havia divergències inicials, però la negociació dels darrers dies ha permès acostar posicionaments i assolir acords via transaccions.

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha detallat alguns dels punts que han quedat recollits en el text definitiu de la Comissió d’enquesta. Per una banda, la composició d’aquesta. “El reglament del Consell General diu clarament que ha de ser proporcional al nombre de consellers de cada grup parlamentari”, ha manifestat. És a dir, comptarà amb: tres membres del Grup Demòcrata, dos del Grup de Concòrdia, un del Grup Socialdemòcrata, un del Grup d’Andorra Endavant, un del Grup de Ciutadans Compromesos i el conseller no adscrit. Vinculat a aquest punt, i també segons dicta el reglament, “s’estableix el vot ponderat, com succeeix a la resta de comissions”.

Jordana també ha destacat l’objecte de la Comissió. “La voluntat és esclarir què ha passat, fer l’informe corresponent i debatre’l al Consell General”. També s’ha acordat que les compareixences siguin públiques, a excepció de quan es tracti de persones sense vinculació amb la CASS o que no ostentin càrrecs públics. Serà la comissió qui elaborarà un llistat de compareixences, “les quals podran ser modificades segons el desenvolupament de la Comissió”.

El president Demòcrata ha celebrat que s’hagi arribat a un acord on tothom s’hi pugui sentir còmode perquè, “al final, tots volem el mateix: constituir la comissió d’enquesta i fer la feina que ens toca, que és esclarir els fets. I, si fos el cas, esclarir les responsabilitats que se’n derivin per a traslladar-les als òrgans que correspongui”, ha conclòs.





Grup Parlamentari Demòcrata

També en l’ordre del dia d’aquest dimarts, i també per unanimitat, s’ha aprovat la proposta de modificació de la Llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia. Un text impulsat per a agilitzar els processos judicials i adaptar-los a les noves tecnologies, que havia d’entrar en vigor aquest mes d’abril. Tenint en compte la demanda de la mateixa Justícia, la magnitud del projecte i la complexitat de posar-lo en marxa, s’ha acordat posposar la seva entrada en vigor al febrer del 2025. “Modificant la seva entrada en vigor ens assegurem que la llei tingui totes les garanties”, ha defensat la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Maria Martisella.