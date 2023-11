Detingut per un furt amb força en una perruqueria

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut la matinada d’aquest divendres un home de 32 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força en una perruqueria d’Andorra la Vella. Ha estat un testimoni qui ha alertat el servei d’ordre quan ha vist que una persona trencava la porta de vidre de l’establiment i accedia al seu interior.

Les patrulles han intervingut immediatament i quan l’home, que encara es trobava a l’interior del local, les ha vist arribar i ha intentat marxar, l’han detingut. Duia posats uns guants, s’havia apropiat d’una petita quantitat de diners en monedes i tenia preparada una bossa plena de productes de cosmètica que pretenia sostreure.

El preu de venda al públic d’aquests productes és d’uns 1.290 euros i la Policia està a l’espera que s’estipuli el valor total dels danys, ja que, a més de la porta de vidre, l’home també hauria malmès material informàtic.

Durant el trasllat de l’arrestat al despatx central, ha començat a insultar els policies i, per aquest motiu, també se l’ha detingut per un delicte contra l’honor. Es trobava en un fort estat d’embriaguesa.