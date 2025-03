Detenen un vigilant de seguretat víctima del frau del CEO per forçar un caixer automàtic d’un aparcament

Un home sent emmanillat (Pexel)

La Policia ha detingut aquest cap de setmana, a Escaldes-Engordany, un home de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força. Es tracta d’un vigilant de seguretat d’un centre comercial que va sostreure diners de la caixa registradora de l’aparcament amb la clau d’accés i, després, va fer servir una palanca i una destral per a forçar un caixer automàtic. En total, hauria furtat uns 300 euros.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte quan, durant el servei, el vigilant va rebre la trucada d’un home que deia telefonar de part de l’encarregat de l’aparcament perquè hauria de lliurar uns paquets, però que un d’ells no estava pagat i no el podia entregar sense fer efectiu el pagament. Davant aquesta situació, el vigilant va seguir les instruccions de l’estafador per a aconseguir els diners. Quan es va adonar que l’havien enganyat, ell mateix va contactar amb el responsable de l’aparcament per a explicar-li què havia passat.

Es tracta de l’anomenat “frau del CEO”, del qual la Policia ja ha alertat en diverses ocasions. En aquests casos, els estafadors es fan passar pels responsables dels establiments o per proveïdors donant dades reals i apressant els treballadors perquè facin una transferència amb tots els diners als quals tinguin accés, ja sigui de les caixes registradores, de caixes fortes o mitjançant la compra de targetes de prepagament Apple de diversos imports. Els estafadors recopilen prèviament informació concreta de l’empresa per a fer l’engany el més creïble possible i juguen amb les presses i la por.

Per a evitar ser víctima d’aquest frau, la Policia recomana no donar mai per fet que la trucada és real, corroborar sempre la informació a través de canals interns, trucar directament la persona responsable del negoci abans de fer res, no extreure diners i no fer transferències a telèfons o comptes desconeguts.