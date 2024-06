Títol: Desde el mañana

Durada: No especificat

Gènere: Drama, fantasia

Creació: Daniel Écija

Intèrprets: Marta Hazas, Alex González, Gabriel Guevara

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Disney+

“Desde el mañana” és una sèrie drama sobrenatural que segueix Gabriela, una dona que acaba de mudar-se a una nova casa amb la família. Dies després d’instal·lar-se, descobreix que sota el terra del rebost hi ha una veta d’un mineral misteriós. La Gabriela el toca i de seguida sent a l’interior un estrany fenomen que li permet veure el futur.

En un dels fragments que visualitza, pot veure la mort de la seva filla Emma. Desesperada, i després de convèncer-se que aquestes visions no són fruit d’un trastorn mental, traça un pla per a intentar canviar el futur de la filla. Per això, compta amb la col·laboració d’Andrés, un inspector de policia que ha experimentat una vivència similar.





Sensacine