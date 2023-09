Demòcrates d’E-E vota a favor de l’acord amb el Govern per a fomentar l’entrada del Madriu

El conseller comunal de Demòcrates a Escaldes, Miquel Aleix (Demòcrates)

Els consellers Demòcrates d’Escaldes-Engordany han votat favorablement, aquest dijous, en sessió de Consell de Comú, al crèdit extraordinari de 412.500 euros per a la compra d’una parcel·la de 8.700 m2 a l’entrada del Madriu, a tocar amb la carretera de la Plana.

Aquesta adquisició es fa a través d’un acord amb el Govern, qui aportarà la mateixa quantia per a assumir el cost total de la parcel·la. El conseller Demòcrata, Miquel Aleix, ha celebrat aquesta col·laboració pública en una zona “estratègica” per a potenciar la Vall del Madriu-Perafita-Claror, ja que n’és la porta d’entrada des d’Escaldes i permetrà donar-li valor i visibilitat.

A més, la compra també inclou la borda del Sabater, dins del terreny, la qual es podrà rehabilitar i convertir-se, tal com portava Demòcrates al programa electoral de les eleccions del passat 2 d’abril, en un centre d’interpretació i d’informació sobre la Vall.

Per tot, “ens felicitem per la col·laboració entre el Govern i el Comú”, ha recalcat Aleix, una fórmula que “permet adquirir patrimoni de manera menys costosa” i en benefici de la població d’Escaldes-Engordany. El conseller taronja ha posat també l’exemple de col·laboració entre les mateixes parts pel que fa al projecte dels pisos socials de l’avinguda del Pessebre.

En un altre ordre de coses, i ja en la roda de premsa posterior al Consell de Comú, els consellers de DA han mostrat la seva “sorpresa” per la contractació d’una persona de relació especial a només tres mesos de les eleccions, i per a fer tasques de comunicació. “No ho trobem ni massa lògic ni massa ètic”, ha lamentat Aleix. “Defensem que els partits que es volen presentar a les eleccions del 17 de desembre i volen fer campanya electoral, siguin el més transparents possible i ho facin amb mitjans propis”, ha afegit.

Tant Aleix com Núria Barquín i Jordi Vilanova han defensat que s’hagués pogut esperar a l’1 de gener per a fer la contractació i han garantit que seran “vigilants perquè són diners públics de tots els ciutadans”.