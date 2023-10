“DATA-ISM”, una obra immersiva andorrana es presenta al Bright Festival alemany

L’experiència d’animació immersiva “Data-ism” de Blit Studio (Blit Studio)

L’obra audiovisual “Data-ism” de Blit Studio celebra la col·lisió i la fusió del món físic i natural, manipulant les dades ambientals per a crear una experiència d’animació immersiva. Les dades emprades provenen de bases de dades sobre el canvi climàtic, la desforestació, l’escassetat d’aigua i la pèrdua d’hàbitat, atenent els efectes que la pressió humana exerceix sobre el medi ambient. El data-ism dibuixa una línia entre les teories de Darwin i Turing, explorant les noves possibilitats per a visualitzar dades del món natural mitjançant algorismes informatitzats. L’experiència cerca que l’espectador reflexioni en profunditat sobre la necessitat de cooperar socialment i d’actuar a curt termini per a evitar els efectes del canvi climàtic.

La proposta es va poder veure en primícia a l’estand de FEDA a la Fira d’Andorra la Vella i posteriorment en la 2a edició de les Nits de Videomapping organitzades pel Festival Ull-Nu i l’Ambaixada de França a Andorra. I, ara, viatja fins a la ciutat germana de Leipzig, en el marc del Bright Festival. Aquest festival, que se celebra des de l’any 2020, s’ha convertit en poc temps en un referent europeu en l’àmbit de les experiències immersives i de l’art digital.

Blit Studio compartirà cartell amb noms tant destacats com Allice Felloni (It), Desilence (Es), Inzist (Gr) o la Dj Camea (US), entre molts d’altres. “Data-Ism” es mostrarà junt a les creacions immersives de 10 estudis més en la secció “Encanto Digital”, pensada per a mostrar els treballs més innovadors, arriscats i sorprenents d’Andorra i Espanya. La participació de l’estudi andorrà en un festival d’aquesta magnitud demostra que l’audiovisual en totes les seves formes viu un gran moment de salut al Principat.





Programació del Bright Festival: https://connect.brightfestival.com/art/encanto-digital/