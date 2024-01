El Segre segueix en fase d’alerta i en surt la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana

La cua del pantà d’Oliana, a Coll de Nargó (Foto: arxiu / RàdioSeu)

El riu Segre segueix en fase d’alerta, d’acord amb la qualificació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Aquest gener és ja el vintè mes consecutiu que la subconca està en aquesta situació, des del començament d’estiu de 2022.

L’organisme de la conca de l’Ebre ha justificat el manteniment del Segre en aquesta llista perquè, tot i la millora de reserves de les darreres setmanes, el sistema que conformen els embassaments d’Oliana i Rialb encara està conjuntament a només un 30,3% de capacitat. Concretament, segons l’informe que actualitza cada setmana la CHE, aquest dilluns el pantà d’Oliana disposa de 42,7 hectòmetres cúbics, sobre una capacitat de 84,3, i per tant està a la meitat (50,6%) després d’haver perdut reserva per segona setmana seguida (-3,03 Hm3), malgrat que ha guanyat 6,34 Hm3 respecte d’ara fa un any.

De la seva part, Rialb compta amb 105,5 Hm3, 6,7 més que la setmana passada i quasi 67 més que ara fa un any, però, tot i així, encara està a només un 26,1% de la seva capacitat total, que és de fins a 403,6. Per tant, entre els dos embassaments que envolten el sud de l’Alt Urgell sumen ara mateix 148,2 Hm3 d’un màxim de 487,9 i, per tant, encara no arriben a un terç del total.

En canvi, la CHE ha anunciat que els rius Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana sí que han abandonat la situació d’alerta, si bé subratlla que ho han fet “per un escàs marge”. Els embassaments de les dues nogueres estan actualment al 43,21% de la seva capacitat global, amb 653,9 hectòmetres cúbics d’aigua acumulats en conjunt. D’aquests, 378,9 hm3 corresponen als embassaments de la Noguera Ribagorçana (Baserca, Escales, Canelles i Santa Anna) i 275 als de la Pallaresa (Sant Antoni, Terradets i Camarasa).