Curs intensiu de monitor d’activitats de lleure durant el setembre per a joves d’entre 18 i 25 anys

El Comú d’Andorra la Vella organitza aquest setembre una formació intensiva per a obtenir una titulació que serà obligatòria a partir de l’estiu vinent per a poder desenvolupar activitats de monitor esportiu o de lleure. Les inscripcions per al curs, de més de 300 hores, finalitza el 27 d’agost.

Els joves d’Andorra la Vella de 18 a 25 anys que estiguin interessats a obtenir el títol de monitor d’activitats de lleure expedit per l’EFPEM (Escola de Professions Esportives i de Muntanya), podran fer-ho aquest setembre en un curs intensiu subvencionat parcialment pel Comú d’Andorra la Vella. Tindrà 317 hores de durada i un cost de 180 euros.

El curs de monitor d’activitats de lleure serà, tal com fixa el reglament de les activitats de lleure aprovat pel Govern el 22 de juliol del 2020, un requisit imprescindible a partir l’estiu de l’any que ve per a poder desenvolupar tasques de monitor esportiu o de lleure com les que organitza el Comú d’Andorra la Vella cada estiu i en període de vacances escolars. Per això, ha informat a la plantilla actual de monitors de l’organització d’un curs que s’ha programat de manera concentrada en un mes perquè una bona part dels estudiants universitaris puguin gaudir-ne si hi estan interessats.

El programa d’aquest curs que s’imparteix de manera presencial i que té un important component vivencial, inclou cinc àrees de formacions: l’àmbit social, psicològic i pedagògic; natura i coneixements de muntanya; salut, higiene i cos; educació en valors i responsabilitat; i àmbit d’animació.

Les places del curs són limitades i el període d’inscripció finalitzarà l’últim divendres del mes: el 27 d’agost.