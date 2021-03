Costa i Montané confirmen a Madrid la voluntat de no perjudicar a Andorra amb la llei de frau fiscal

Els grups de la majoria han continuat, aquest dimarts a Madrid, amb les reunions amb diputats espanyols per transmetre el ‘neguit’ d’Andorra per algunes de les mesures del Projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que actualment es troba en tràmit parlamentari al Congrés espanyol.

El president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, i el conseller general demòcrata David Montané, acompanyats de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, han mantingut trobades amb diputats de Ciudadanos i de Podemos que formen part de la ponència que està treballant aquesta llei.

“Valorem molt positivament les reunions mantingudes i el retorn obtingut” ha remarcat Ferran Costa. “Les trobades ens permeten transmetre un missatge de tranquil·litat, ja que tots els partits contactats ens han expressat la seva voluntat de no perjudicar a Andorra” ha detallat Montané. Les dues formacions han transmès que “en cap cas l’objectiu d’aquest projecte de llei és afectar les excel·lents relacions amb Andorra” que en matèria fiscal sempre ha col·laborat amb les autoritats espanyoles.

En la reunió amb Ciudadanos, Edmundo Bal i Mari Carmen Martínez Granados, han subratllat que el seu grup s’oposarà al criteri de baixa tributació per determinar si un país és paradís fiscal i que aquest només s’hauria d’aplicar a jurisdiccions pocs cooperants. De fet, Bal, exadvocat de l’Estat que ha portat importants casos d’evasió fiscal, ha destacat “l’alta cooperació d’Andorra en investigacions per frau fiscal” i que aquest hauria de ser l’únic punt per catalogar un país com a paradís fiscal.

Pel que fa a la trobada amb el diputat Txema Guijarro, ponent d’Unidas Podemos en aquest projecte de llei, ha matisat que s’ha de trobar un punt d’equilibri que faci compatible les mesures per evitar el frau fiscal i no perjudicar a Andorra. Guijarro ha comentat que el ‘cas dels youtubers’ ha alterat la percepció que es té sobre aquesta llei que es planteja des del Govern espanyol amb la voluntat de reduir el frau fiscal que pateix el seu país. Per últim, també ha incidit que no es vol afectar a les bones relacions amb Andorra i que el text no s’ha redactat amb aquest objectiu.