Concurs sobre el foment de la lectura als centres escolars

Alumnes llegint llibres a l’escola (iStock)

En el marc del Pla Nacional per al Foment de la Lectura, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats organitza la primera edició del concurs ‘+lectors’ per a l’excel·lència i la innovació en experiències educatives. L’objectiu d’aquest nou concurs és premiar l’excel·lència i estimular la creativitat i la innovació pedagògiques entre els equips docents compromesos en pràctiques educatives que promouen la lectura entre els estudiants de tots els sistemes educatius del país.

El concurs +lectors vol premiar pràctiques d’èxit ben integrades en el dia a dia dels centres, o bé promoure noves propostes que assumeixin el repte de seguir fomentant la lectura entre l’alumnat de manera atractiva, efectiva i innovadora.

Poden participar en aquest nou concurs tots els centres escolars del país de primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i formació professional (o equivalents).

Els premis consisteixen en el finançament per part del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats de recursos pedagògics per als centres guanyadors destinats a seguir fomentant la lectura entre l’alumnat. Hi haurà dos premis, un per a primera ensenyança i un per a segona ensenyança i nivell post-obligatori, amb una dotació per valor de 1.000 euros cadascun que caldrà invertir directament en el foment de la lectura al mateix centre.

La convocatòria pel concurs +lectors s’obre aquesta mateixa setmana i el veredicte es farà públic durant la 4a Jornada de Foment de la Lectura que se celebrarà el dia 4 de juny de 2025 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant la jornada, els centres guanyadors faran una breu presentació del projecte premiat al públic assistent.