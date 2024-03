Concert solidari a Escaldes, aquest vespre de divendres, a benefici d’ANDTDAH

Cartell anunciador del concert benèfic a Escaldes (agenda.ad)

La sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà aquest vespre de divendres, a partir de les 19 hores, un concert solidari. El recinte s’obrirà a les 18:30 hores i l’espectacle s’ha organitzat per a recaptar fons a benefici d’ANDTDAH Associació Albatros i el suport al Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA/H).

Al finalitzar el concert es durà a terme una rifa solidària amb obsequis oferts per diferents empreses col·laboradores. Es poden comprar les butlletes per a la rifa accedint a l’espectacle al preu de 2 euros cada una. L’entrada a la sala és de 10 euros per als adults i de 8 per als menors de 12 anys. Per als socis d’ANDTDAH el preu és de 5 euros.





Les formacions que actuaran al concert

Cor Stars Academy. Dirigit per Susanne Georgi

Molly & Shelly. (Participants a La Voz Kids)

The Soul Sisters

Angie. (Participant a La Voz)

Àlex Orona. (Llança el seu primer Single)

DJ Ángel de Andrés