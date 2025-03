Comunicat de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles sobre les declaracions de la Coordinadora per l’Habitatge Digne

Logotip de l’APBI

“Davant del comunicat emès per la Coordinadora per l’Habitatge Digne, el passat 15 de febrer, des de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) volem expressar la nostra preocupació per les mesures proposades i remarcar la importància de trobar solucions efectives i equilibrades per a afrontar la problemàtica de l’habitatge.

Som conscients que l’accés a l’habitatge és un dels grans reptes que afronta la societat andorrana i compartim la necessitat d’abordar-lo de manera seriosa i responsable. No obstant això, considerem que la convocatòria de mobilitzacions i, en especial, la crida a vagues de lloguers o una vaga general, no només no resoldrà el problema, sinó que tindran conseqüències negatives per a tota la població.

El dret a manifestar-se s’ha d’exercir dins del marc de la legalitat. Plantejar una vaga de lloguers és una ocurrència demencial. Fer una crida a incomplir un contracte de lloguer, acció que la coordinadora anima a adoptar i a promoure-la com a mesura, aboca les persones a incórrer en una il·legalitat. Es tracta d’un fet greu i perillós, que comportaria l’impagament de la renda i, per tant, la rescissió del contracte, tal com indica la llei. El fet que públicament es faci una crida a instar accions com aquesta és una irresponsabilitat.

A més, dita proposta tindrà l’efecte contrari al desitjat, ja que genera incertesa i desincentiva els propietaris a posar els seus habitatges en lloguer. Això reduiria encara més l’oferta disponible i dificultaria encara més l’accés a un habitatge per als llogaters.

Actituds radicals i maximalistes mancades de la necessària representativitat democràtica – 800 enquestats i 250 persones favorables a accions contundents – no poden forçar cap decisió de Govern ni del Consell General en cap sentit. No podem oblidar que hi ha uns 25.000 pisos de lloguer aproximadament. Tampoc 33 casos de trampa del fill, pendents de verificar, poden convertir l’anècdota en norma, malgrat considerem que cal obligar a tothom que compleixi les normes i les bones pràctiques.

Per altra banda, una vaga general podria afectar negativament el teixit econòmic andorrà, perjudicant tant empresaris com treballadors, especialment en sectors clau com el comerç i el turisme. En un país que depèn en gran part d’aquests sectors, la paralització de l’activitat econòmica no només no ajudaria a resoldre el problema de l’habitatge, sinó que podria posar en perill llocs de treball i empitjorar la situació de moltes famílies en particular i d’Andorra en general.

Cal tenir present que la majoria de lloguers actuals a Andorra estarien a la franja entre 500€ i 1.000€ amb antiguitats molt superiors als 10 anys, gracies al bon fer les propietats, molt conscients de la realitat que estem vivint. Des de l’APBI estem en contra de situacions abusives que perjudiquen el bon nom de la majoria i que cal erradicar.

Creiem que la millor manera d’afrontar aquest desafiament és a través del diàleg i el consens. En lloc de promoure un clima de confrontació, cal treballar conjuntament per a establir mesures que fomentin l’estabilitat i seguretat jurídica per a llogaters i propietaris, incentivant la rehabilitació d’habitatges, augmentant l’oferta disponible i garantint un marc estable que permeti als propietaris continuar oferint immobles en condicions dignes. Mesures en les que el Govern ja hi treballa i es comencen a veure fruits, malgrat des de l’Associació no convergim ni en el fons ni en les formes de les accions empreses.

Si entre tots volem trobar solució o mesures que atenuïn la problemàtica, cal treballar en base a situacions genèriques, globals i majoritàries i no en casos puntuals que poden ratllar l’anècdota i poden fer descarrilar qualsevol punt d’entesa.

Els propietaris hem hagut d’assumir ajustos, limitacions i regulacions injustes que com a particulars no ens corresponien i hem assumit, però reiterem la nostra disposició a treballar i participar activament en la Taula d’Habitatge i altres espais de treball conjunt per a trobar solucions realistes i sostenibles. L’habitatge és un repte compartit que només es pot resoldre des de la cooperació i el respecte entre totes les parts implicades, evitant mesures que podrien posar en risc l’estabilitat econòmica i social d’Andorra.





Junta de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra